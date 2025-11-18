A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou esta terça-feira que vai avançar com diligências junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para estudar a implementação de câmaras nos equipamentos dos árbitros durante os jogos.

Numa nota divulgada pelo organismo, a Liga explica que a medida pretende acompanhar «as mais inovadoras práticas de recolha de imagem» e reforçar o valor do futebol português enquanto produto televisivo, mantendo-o «na vanguarda tecnológica».

A utilização de câmaras incorporadas nos árbitros tem vindo a ganhar terreno noutras modalidades e chegou ao futebol no último Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho nos Estados Unidos. Desde então, algumas ligas europeias começaram também a adotar esta tecnologia, que permite uma perspetiva inédita sobre o jogo e sobre as tomadas de decisão dentro de campo.

A LPFP não adianta prazos, mas o processo segue agora para avaliação conjunta com o Conselho de Arbitragem, numa fase em que o tema ganha cada vez mais espaço no debate internacional sobre inovação no futebol.