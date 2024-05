A tecnologia da linha de golo vai ser implementada na Liga a partir da época 2025/26. Na sequência do projeto iniciado em 2020/21, a direção da Liga aprovou esta terça-feira a implementação da tecnologia.

De seguida, a Liga avançará com o concurso público de propostas para a prestação deste serviço. Tendo em vista a utilização da tecnologia, Liga avançará com testes e adaptações às infraestruturas no primeiro semestre de 2025.

A Liga inglesa foi pioneira nesta tecnologia, em 2013. Entretanto, os campeonatos de Itália, Alemanha, França e Países Baixos já introduziram esta ferramenta.