Luís Godinho voltou a comentar a polémica final da Taça de Portugal em que o Sporting bateu o Benfica (3-1), no prolongamento, num jogo que ficou marcado pelo pisão de Matheus Reis a Belotti. O árbitro alentejano diz a arbitragem já fez o «luto» por esse lance e conta como foi tratado, no dia seguinte, na sua terra em Borba.

«Aquilo que em estou focado é na nova época desportiva, nas instruções que recebemos agora e totalmente concentrado em estar ao nível desejado por todos», começou por destacar Luís Godinho, à margem de uma ação da Federação Portuguesa de Futebol em que foram dadas as recomendações para a nova temporada.

O árbitro assume o erro de nada ter assinalado no referido lance, mas garante que continua a trabalhar para melhorar. «Trabalhamos para que sempre isso aconteça. Vamos estar sempre muito perto de acertar tudo, mas há de haver momentos em que não teremos esta sorte, tal e qual como os outros intervenientes. Trabalhamos de manhã à noite, com afinco, em prol de sermos melhores amanhã e estarmos prontos para aquilo que será uma época desportiva difícil», prosseguiu.

«A arbitragem tem de sair da bolha»

A oportunidade de estar a falar com os jornalistas, revela uma nova abertura que Luís Godinho saúda no futebol português. «A arbitragem tem de sair da bolha. Quanto mais claro for o processo de decisão, a forma como as coisas chegam, mais claro é para o público e menos ruído há. Ao final do dia, o que as pessoas querem são esclarecimentos da equipa de arbitragem. Sempre fui um defensor do que é a abertura à comunicação social. Tenho sentido pessoalmente que esta abertura tem sido benéfica», comentou.

Luís Godinho é natural de Borba, uma cidade pequena onde Luís Godinho não tem receio de sair à rua, mesmo depois de decisões polémicas. «Em Borba conhecem o Luís Godinho. Conhecem o Luís Godinho desde que ele nasceu. Em Borba não colocam em causa os valores e princípios do Luís Godinho. Numa cidade tão pequena como Borba, em que as pessoas chegam até mim facilmente, porque faço questão disso. No dia a seguir à final da Taça, fui ao café e fui levar os meus filhos à escola. Infelizmente, às vezes, a parte da clubite afeta as pessoas», destacou.

Na perspetiva do árbitro da Associação de Futebol de Évora, o caso de Matheus Reis já é passado, mas serve de aprendizagem para o futuro.«Estarmos a falar sobre isso agora, estarmos a voltar a um tema que, por nós, equipas de arbitragem, não foi esquecido. Os árbitros só podem melhorar se fizerem a sua critica interna. Já fizemos o luto da decisão e estamos aqui, de peito aberto. Quero que na Supertaça, a equipa agora anunciada [Fábio Veríssimo] dê uma resposta cabal sobre a qualidade da arbitragem portuguesa», destacou ainda Luís Godinho.