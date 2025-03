O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer nesta quarta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da ronda 26 da Liga, que se realizam sábado e domingo.

O FC Porto-AVS, sábado, vai ser dirigido por Fábio Veríssimo e terá André Narciso no VAR. No mesmo dia, o árbitro do Sporting-Famalicão será Miguel Nogueira, que terá o apoio de Luís Ferreira.

O Rio Ave-Benfica, marcado para domingo, terá João Gonçalves no apito e Tiago Martins no VAR.

OS ÁRBITROS DOS JOGOS DA 26.ª JORNADA DA LIGA:

Farense-Sp. Braga

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: Jorge Fernandes

Gil Vicente-Santa Clara

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Pedro Martins

FC Porto-AVS

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

Sporting-Famalicão

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Manso

Nacional-Casa Pia

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Andreia Sousa e Miguel Martins

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Morte

Arouca-Estoril

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Tiago Costa e David Soares

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Macedo

Rio Ave-Benfica

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Teresa Oliveira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Moreirense-Boavista

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Gonçalo Neves

AVAR: Pedro Felisberto

V. Guimarães-Estrela da Amadora

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Pedro Martins