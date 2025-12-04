Presidente da Liga deixa APAF à porta da cimeira: «Zero de arbitragem»
Reinaldo Teixeira fez o rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes e garantiu que apenas três tópicos foram debatidos
Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, falou aos jornalistas na sede do organismo, no Porto, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira.
A reunião com os presidentes das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais começou pouco depois das 10 horas e terminou antes das 16 horas, sendo abordado o modelo de centralização dos direitos televisivos – debate que ocupou toda a manhã – além de temas como infraestruturas e alterações aos quadros competitivos. Ainda que pairasse sobre esta reunião, as ameaças feitas pela APAF não foram incluídas nos trabalhos.
Os representantes do Santa Clara chegaram ao final da manhã e o Felgueiras fez-se representar pelas 15 horas, pelo que o Arouca foi a única ausência entre as 33 sociedades desportivas. Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou a cimeira ao almoço, por compromissos inadiáveis em Lisboa.
Arbitragem fica à porta
«Foi uma cimeira muito agradável. Foi a cimeira com mais tempo de duração, o ambiente foi cooperante. A cimeira tratou de três temas, zero de arbitragem. Esse tema foi tratado em tempo útil, nas reuniões com a APAF. É sinal de que os clubes se reviram na resposta que demos em comunicado, que é claro quanto à posição da Liga Portugal. Os presidentes não conversaram sobre o tema. Até contrasta com o suposto ambiente de crispação e tensão.»
«Não tenho problema algum de falar sobre a APAF. A posição da Liga foi transmitida em devido momento. Tenho o maior respeito pela classe da arbitragem. Estamos cá para trabalhar em conjunto.»