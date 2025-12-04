Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, falou aos jornalistas na sede do organismo, no Porto, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira.

A reunião com os presidentes das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais começou pouco depois das 10 horas e terminou antes das 16 horas, sendo abordado o modelo de centralização dos direitos televisivos – debate que ocupou toda a manhã – além de temas como infraestruturas e alterações aos quadros competitivos. Ainda que pairasse sobre esta reunião, as ameaças feitas pela APAF não foram incluídas nos trabalhos.

Os representantes do Santa Clara chegaram ao final da manhã e o Felgueiras fez-se representar pelas 15 horas, pelo que o Arouca foi a única ausência entre as 33 sociedades desportivas. Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou a cimeira ao almoço, por compromissos inadiáveis em Lisboa.

Arbitragem fica à porta

«Foi uma cimeira muito agradável. Foi a cimeira com mais tempo de duração, o ambiente foi cooperante. A cimeira tratou de três temas, zero de arbitragem. Esse tema foi tratado em tempo útil, nas reuniões com a APAF. É sinal de que os clubes se reviram na resposta que demos em comunicado, que é claro quanto à posição da Liga Portugal. Os presidentes não conversaram sobre o tema. Até contrasta com o suposto ambiente de crispação e tensão.»

«Não tenho problema algum de falar sobre a APAF. A posição da Liga foi transmitida em devido momento. Tenho o maior respeito pela classe da arbitragem. Estamos cá para trabalhar em conjunto.»