Rui Oliveira foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o encontro entre o FC Porto e o Belenenses, no Estádio do Dragão, no próximo domingo (21h30), relativo à 30.ª jornada da I Liga.

As nomeações para os três jogos de domingo, relativos à mesma ronda, foram confirmadas pelo organismo, esta quinta-feira. O Gil Vicente-Rio Ave (17h00) tem arbitragem de Iancu Vasilica. O Tondela-Famalicão (19h15) é dirigido por Artur Soares Dias.

Antes, já tinham sido conhecidas as nomeações para os cinco primeiros jogos da ronda. Falta apenas conhecer a equipa de arbitragem para o Moreirense-Sporting, que se joga às 21 horas de segunda-feira.

Gil Vicente-Rio Ave (domingo, 17h00)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Tiago Mota e Tiago Leandro

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Tiago Costa

Tondela-Famalicão (domingo, 19h15)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Pedro Ricardo Ribeiro

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira