O árbitro Tiago Martins foi o designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o encontro entre o Moreirense e o Sporting, em Moreira de Cónegos, relativo à 30.ª jornada da I Liga, na segunda-feira (21h00).

O árbitro de 40 anos, da Associação de Futebol de Lisboa, vai ter como assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro. O quarto árbitro é Hugo Silva. No vídeo-árbitro vai estar Jorge Sousa, auxiliado por Sérgio Jesus.

Esta época, Tiago Martins já apitou o empate do Sporting na casa do Marítimo (1-1) e a vitória leonina no Bonfim, ante o V. Setúbal (1-3). De igual forma, dirigiu dois jogos fora do Moreirense: o empate em Famalicão (3-3) e o triunfo por 5-1 em Barcelos, no jogo com o Gil Vicente.