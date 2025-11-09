Os minutos que antecederam o pontapé de saída do Famalicão-FC Porto, da 11.ª jornada da Liga, ficaram marcados pelo protesto da equipa de arbitragem, liderada por José Bessa, que subiu ao relvado antes dos jogadores.

O gesto, simbólico em fim de semana de protesto do setor da arbitragem nos campeonatos profissionais de futebol, acabou, ainda assim, por ser condicionado pelo sistema de rega do Estádio Municipal de Famalicão, que estava a funcionar nesse momento.

A situação, insólita, foi rapidamente resolvida, permitindo que a equipa de arbitragem cumprisse a ação de protesto.