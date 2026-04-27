O Conselho de Arbitragem divulgou nesta segunda-feira as apreciações aos trabalhos das equipas de arbitragem e VAR na jornada 29 da Liga.

No Estoril-FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 3-1, a equipa de arbitragem conduzida por Luís Godinho teve nota insatisfatória, a única atribuída nos nove jogos da ronda. Já o VAR, da responsabilidade de Rui Oliveira, recebeu um satisfatória.

No Benfica-Nacional, tanto o árbitro (Fábio Veríssimo) como o VAR (Paulo Barradas) receberam notas satisfatórias, assim como aconteceu com a equipa de arbitragem (David Silva) e VAR (Pedro Ferreira) do Estrela da Amadora-Sporting.

Refira-se que houve três muito satisfatórios atribuídos na jornada 29: dois à videoarbitragem (no Famalicão-Moreirense - Ricardo Moreira - e no Sp. Braga-Arouca - João Casegas) e um à arbitragem do Tondela-Gil Vicente (Miguel Fonseca).

AS APRECIAÇÕES DO CONSELHO DE ARBITRAGEM ÀS EQUIPAS DE ARBITRAGEM DA 29.ª JORNADA DA LIGA:

Famalicão - Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

AVS - V. Guimarães
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Santa Clara - Rio Ave
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Estrela - Sporting
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Alverca - Casa Pia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Sp Braga - Arouca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Benfica - Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Estoril - FC Porto
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Tondela - Gil Vicente
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

