Luís Godinho com arbitragem insatisfatória no Estoril-FC Porto
Único parecer negativo da jornada 29 da Liga, que teve três «muito satisfatórios»
O Conselho de Arbitragem divulgou nesta segunda-feira as apreciações aos trabalhos das equipas de arbitragem e VAR na jornada 29 da Liga.
No Estoril-FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 3-1, a equipa de arbitragem conduzida por Luís Godinho teve nota insatisfatória, a única atribuída nos nove jogos da ronda. Já o VAR, da responsabilidade de Rui Oliveira, recebeu um satisfatória.
No Benfica-Nacional, tanto o árbitro (Fábio Veríssimo) como o VAR (Paulo Barradas) receberam notas satisfatórias, assim como aconteceu com a equipa de arbitragem (David Silva) e VAR (Pedro Ferreira) do Estrela da Amadora-Sporting.
Refira-se que houve três muito satisfatórios atribuídos na jornada 29: dois à videoarbitragem (no Famalicão-Moreirense - Ricardo Moreira - e no Sp. Braga-Arouca - João Casegas) e um à arbitragem do Tondela-Gil Vicente (Miguel Fonseca).
AS APRECIAÇÕES DO CONSELHO DE ARBITRAGEM ÀS EQUIPAS DE ARBITRAGEM DA 29.ª JORNADA DA LIGA:
Famalicão - Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
AVS - V. Guimarães
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Santa Clara - Rio Ave
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Estrela - Sporting
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Alverca - Casa Pia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sp Braga - Arouca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Benfica - Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Estoril - FC Porto
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Tondela - Gil Vicente
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório