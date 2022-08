O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou a composição das equipas de arbitragem e VAR para os primeiros três jogos jogos da segunda jornada da Liga.

Tiago Martins vai apitar o Casa Pia-Benfica, que se joga em Leiria, no sábado, a partir das 18h00. Já a receção do Sporting ao Rio Ave, às 20h30 do mesmo dia, vai ser dirigida por Manuel Mota.

Equipas de arbitragem para os jogos de sexta-feira e sábado:

Famalicão-Sp. Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Pinho *

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Luís Costa

Casa Pia-Benfica

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Ribeiro

Sporting-Rio Ave

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Nuno Eiras e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás