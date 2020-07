Carlos Xistra é o árbitro nomeado para a receção do FC Porto ao Moreirense, da 33.ª jornada da Liga, que se disputa na próxima segunda-feira (21h15, Sport TV), no Estádio do Dragão.

O jogo irá marcar a despedida da carreira do árbitro de 46 anos.

O juiz da Associação de Futebol de Castelo Branco terá como assistentes Jorge Cruz e Marco Vieira, sendo Luís Máximo o quarto árbitro. O vídeo-árbitro será Luís Ferreira, assistido por Paulo Miranda.

No jogo da próxima segunda-feira o FC Porto irá receber o troféu de campeão nacional, após ter garantido o título frente ao Sporting na última jornada.

Os árbitros já nomeados para a 33.ª jornada:

Rio Ave FC-Santa Clara

Árbitro: Rui Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Mota

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Famalicão-Boavista

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Cunha

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Felisberto

Belenenses SAD-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Jorge Sousa

AVAR: Nuno Manso

Vitória Guimarães-Marítimo

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Paços de Ferreira-Portimonense

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Luciano Maia

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Tondela-Sp. Braga

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-Moreirense

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Jorge Cruz e Marco Vieira

4.º árbitro: Luís Máximo

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda