Já é conhecido o árbitro do Clássico entre o FC Porto e o Benfica a contar para a 28.ª jornada da Liga. Trata-se de João Pinheiro da AF de Braga e será auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia com Tiago Martins no VAR.

O juiz de 37 anos repete a nomeação do duelo da primeira volta e será o quinto jogo entre «grandes» que arbitra esta temporada depois do FC Porto-Sporting para o Campeonato, Sporting-FC Porto para a Supertaça e ainda o duelo entre leões e Benfica na final da Taça da Liga.

Nos restantes jogos da 28.ª jornada, o destaque vai para Luís Godinho que estará no Sporting-Sp. Braga, juntamente com Rui Teixeira e Pedro Mota e ainda Bruno Esteves no VAR.

Consulte todas as nomeações para a 28.ª jornada da Liga.

AVS-Estoril

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Filipa Cunha

VAR: Rui Costa

AVAR: David Soares

Arouca-Famalicão

Árbitro: Gonçalo Neves

Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Campos

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: André Dias

V. Guimarães-Santa Clara

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Rúben Silva

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Rui Costa

AVAR: David Soares

Nacional-Estrela

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Brás

Gil Vicente-Moreirense

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Pedro Ribeiro e Hugo Santos

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

FC Porto-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Farense-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Rio Ave-Boavista

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nuno Manso

Sporting- Sp. Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

