O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira, que João Pinheiro foi o árbitro escolhido para o dérbi entre Sporting e Benfica da 30.ª jornada, no próximo domingo às 18h, em Alvalade. O árbitro da AF Braga vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Rui Costa vai estar no VAR, na Cidade do Futebol.

Já no FC Porto-Tondela, marcado para as 20h30 do mesmo domingo, o nomeado foi Cláudio Pereira, com os auxiliares Tiago Costa e Sérgio Jesus e na videoarbitragem estará Manuel Oliveira.

Confira aqui todas as nomeações da 30.ª jornada:

Rio Ave-AVS



Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Nacional-Alverca



Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Casa Pia-Santa Clara



Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro

Gil Vicente-V. Guimarães



Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Arouca-Estrela da Amadora



Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: André Ferreira e Rúben Silva

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Sporting-Benfica



Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-Tondela



Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Sp. Braga-Famalicão



Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Tiago Martins

AVAR: Cátia Tavares

Moreirense-Estoril



Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: João Macedo e Luís Costa

4.º árbitro: Ana Afonso

VAR: Rui Soares

AVAR: Márcio Azevedo

(Artigo atualizado às 19h03)