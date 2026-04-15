Liga: João Pinheiro é o árbitro do dérbi entre Sporting e Benfica
Cláudio Pereira foi o juiz escolhido para o FC Porto-Tondela
Cláudio Pereira foi o juiz escolhido para o FC Porto-Tondela
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira, que João Pinheiro foi o árbitro escolhido para o dérbi entre Sporting e Benfica da 30.ª jornada, no próximo domingo às 18h, em Alvalade. O árbitro da AF Braga vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Rui Costa vai estar no VAR, na Cidade do Futebol.
Já no FC Porto-Tondela, marcado para as 20h30 do mesmo domingo, o nomeado foi Cláudio Pereira, com os auxiliares Tiago Costa e Sérgio Jesus e na videoarbitragem estará Manuel Oliveira.
Confira aqui todas as nomeações da 30.ª jornada:
Rio Ave-AVS
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Nacional-Alverca
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Casa Pia-Santa Clara
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro
Gil Vicente-V. Guimarães
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Arouca-Estrela da Amadora
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: André Ferreira e Rúben Silva
4.º árbitro: João Mendes
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Sporting-Benfica
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Rui Costa
AVAR: João Bessa Silva
FC Porto-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Sp. Braga-Famalicão
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cátia Tavares
Moreirense-Estoril
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Ana Afonso
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo
(Artigo atualizado às 19h03)