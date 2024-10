Nuno Almeida prepara-se para colocar um ponto final na carreira de árbitro.

Ao fim de 30 anos dedicado à arbitragem, o juíz algarvio vai apitar o seu último encontro, este sábado, na receção do Moreirense ao Santa Clara, a contar para a 8.ª jornada da Liga, tal como confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Estou no limite da idade com quase 50 anos e 31 de arbitragem, e por isso é aquele momento em que começamos a pensar dia a dia. Sinto-me em condições para continuar ou não teria iniciado a época, mas acho que posso utilizar a minha experiência em outras áreas da arbitragem. Saio, mas tenho a consciência plena de que continuamos a ter muitos valores na arbitragem para representar bem a nossa atividade», afirmou.

Aos 49 anos, Nuno Almeida conta com 252 jogos no escalão principal do futebol português e mais de 500 ao longo da carreira.