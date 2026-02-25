Iancu Vasilica vai ao Dragão, enquanto Sérgio Guelho apita em Alvalade, na próxima sexta-feira, nos jogos de abertura da 24.ª jornada da Liga, segundo as nomeações reveladas esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem da FPF.

Uma jornada que vai contar, depois, com mais três jogos no sábado e outros três no domingo, antes de ficar fechada na segunda-feira, com a visita do Benfica a Barcelos, neste caso, com João Gonçalves a apitar.

As nomeações para os jogos da 24.ª jornada

FC Porto - FC Arouca
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Renato Carvalho
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Rui Costa
AVAR: Jorge Fernandes

Sporting - Estoril 
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Nuno Pires

AVS - Estrela da Amadora
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo

Nacional - Sp. Braga
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Hugo Coimbra e Rúben SIlva
4.º árbitro: David Silva
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

Vitória Guimarães - Alverca
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Ribeiro e Vasco Marques
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade

Tondela - Santa Clara
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e Inácio Pereira
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Ricardo Luz

Casa Pia - Moreirense
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

Rio Ave - Famalicão
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Paulo Brás

Gil Vicente - Benfica
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Felisberto

