Árbitros para a 24.ª jornada: Vasilica no Dragão, Guelho em Alvalade
João Gonçalves apita na visita do Benfica a Barcelos no fecho da ronda
Iancu Vasilica vai ao Dragão, enquanto Sérgio Guelho apita em Alvalade, na próxima sexta-feira, nos jogos de abertura da 24.ª jornada da Liga, segundo as nomeações reveladas esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem da FPF.
Uma jornada que vai contar, depois, com mais três jogos no sábado e outros três no domingo, antes de ficar fechada na segunda-feira, com a visita do Benfica a Barcelos, neste caso, com João Gonçalves a apitar.
As nomeações para os jogos da 24.ª jornada
FC Porto - FC Arouca
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Renato Carvalho
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Rui Costa
AVAR: Jorge Fernandes
Sporting - Estoril
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Nuno Pires
AVS - Estrela da Amadora
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo
Nacional - Sp. Braga
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Hugo Coimbra e Rúben SIlva
4.º árbitro: David Silva
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Vitória Guimarães - Alverca
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Ribeiro e Vasco Marques
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Tondela - Santa Clara
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e Inácio Pereira
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Ricardo Luz
Casa Pia - Moreirense
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Rio Ave - Famalicão
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Paulo Brás
Gil Vicente - Benfica
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Felisberto