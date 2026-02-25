Iancu Vasilica vai ao Dragão, enquanto Sérgio Guelho apita em Alvalade, na próxima sexta-feira, nos jogos de abertura da 24.ª jornada da Liga, segundo as nomeações reveladas esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem da FPF.

Uma jornada que vai contar, depois, com mais três jogos no sábado e outros três no domingo, antes de ficar fechada na segunda-feira, com a visita do Benfica a Barcelos, neste caso, com João Gonçalves a apitar.

As nomeações para os jogos da 24.ª jornada

FC Porto - FC Arouca

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Renato Carvalho

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Rui Costa

AVAR: Jorge Fernandes

Sporting - Estoril

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Nuno Pires

AVS - Estrela da Amadora

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Jonathan Babo

Nacional - Sp. Braga

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Hugo Coimbra e Rúben SIlva

4.º árbitro: David Silva

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Vitória Guimarães - Alverca

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Hugo Ribeiro e Vasco Marques

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Tondela - Santa Clara

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: David Soares e Inácio Pereira

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Luz

Casa Pia - Moreirense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Rio Ave - Famalicão

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Paulo Brás

Gil Vicente - Benfica

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Felisberto