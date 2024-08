Cláudio Pereira é o árbitro do FC Porto-Gil Vicente, enquanto Fábio Veríssimo vai dirigir o Famalicão-Benfica, jogos da 1.ª jornada da Liga, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta quarta-feira.

Esta quarta-feira já tinha sido conhecido o árbitro do Sporting-Rio Ave, que é João Gonçalves. Nas últimas horas, a FPF anunciou as equipas de arbitragem para mais sete jogos da ronda inaugural.

No sábado, além do jogo no Dragão, que fecha o dia, André Narciso apita o AVS-Nacional e Pedro Ramalho o Casa Pia-Boavista.

Por conhecer fica o árbitro do Arouca-Vitória, jogo que fecha a jornada, às 20h15 de segunda-feira.

No domingo, João Pinheiro dirige o Estoril-Santa Clara, Miguel Nogueira o Farense-Moreirense e Ricardo Baixinho o Sp. Braga-Estrela.

AVS-CD Nacional (sábado, 15h30)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e José Pereira

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nelson Cunha

Casa Pia AC-Boavista FC (sábado, 18h00)

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Gonçalo Freire e Luís Viegas

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

FC Porto-Gil Vicente FC (sábado, 20h30)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Manso

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Estoril Praia-CD Santa Clara (domingo, 15h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

SC Farense-Moreirense FC (domingo, 18h00)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Inácio Pereira

FC Famalicão-SL Benfica (domingo, 18h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Coimbra

SC Braga-CF Estrela (domingo, 20h30)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Diogo Pereira e Miguel Martins

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: Hugo Santos