O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, na tarde desta quarta-feira, as nomeações para a 29.ª jornada da Liga.

O juiz Luís Godinho vai dirigir o Estoril-FC Porto, agendado para a noite de domingo (20h30), com o apoio de Rui Oliveira no VAR. Antes do jogo dos dragões, às 18h, Fábio Veríssimo vai estar no Benfica-Nacional, com Paulo Barradas no VAR.

Já no sábado é a vez do Sporting entrar em campo pelas 20h30 na Reboleira, diante do Estrela da Amadora, que será dirigido por David Silva e Pedro Ferreira enquanto videoárbitro.

Consulte todas as nomeações para a 29.ª jornada da Liga.

Famalicão-Moreirense



Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Vasco Marques

AVS-V. Guimarães



Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Sérgio Piscarreta

AVAR: Pedro Sancho

Santa Clara-Rio Ave



Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Mira

Estrela da Amadora-Sporting



Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nélson Cunha

4.º árbitro: Daniel Pinto

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

FC Alverca-Casa Pia



Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho

4.º árbitro: André Narciso

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Sp. Braga-Arouca



Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Benfica-Nacional



Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Pedro Felisberto



Estoril-FC Porto



Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro

Tondela-Gil Vicente



Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: João Afonso

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa