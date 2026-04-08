Liga: os árbitros nomeados para os jogos da 29.ª jornada
FC Porto visita o Estoril, Sporting vai à Reboleira e o Benfica recebe o Nacional
FC Porto visita o Estoril, Sporting vai à Reboleira e o Benfica recebe o Nacional
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, na tarde desta quarta-feira, as nomeações para a 29.ª jornada da Liga.
O juiz Luís Godinho vai dirigir o Estoril-FC Porto, agendado para a noite de domingo (20h30), com o apoio de Rui Oliveira no VAR. Antes do jogo dos dragões, às 18h, Fábio Veríssimo vai estar no Benfica-Nacional, com Paulo Barradas no VAR.
Já no sábado é a vez do Sporting entrar em campo pelas 20h30 na Reboleira, diante do Estrela da Amadora, que será dirigido por David Silva e Pedro Ferreira enquanto videoárbitro.
Consulte todas as nomeações para a 29.ª jornada da Liga.
Famalicão-Moreirense
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Vasco Marques
AVS-V. Guimarães
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Sancho
Santa Clara-Rio Ave
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: José Mira
Estrela da Amadora-Sporting
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nélson Cunha
4.º árbitro: Daniel Pinto
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
FC Alverca-Casa Pia
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho
4.º árbitro: André Narciso
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Sp. Braga-Arouca
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Benfica-Nacional
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Pedro Felisberto
Estoril-FC Porto
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro
Tondela-Gil Vicente
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: João Afonso
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa