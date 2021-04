Manuel Oliveira vai apitar a receção do Sporting ao Nacional, da 30.ª jornada da Liga, de acordo com o mapa divulgado esta manhã pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro da Associação de Futebol do Porto será assistido por Pedro Ribeiro e Tiago Leandro. Bruno Rebocho será o quarto árbitro, enquanto Luís Ferreira e Bruno Rodrigues estarão no VAR.

Hélder Malheiro estará no Gil Vicente-Farense, Rui Costa no Santa Clara-Boavista e João Pinheiro no Portimonense-Rio Ave.

Refira-se que o CD já havia divulgado na véspera as equipas de arbitragem para os primeiros cinco jogos da jornada, incluindo os dos jogos de Benfica e FC Porto.

Os restantes árbitros da 30.ª jornada da Liga:

Gil Vicente-Farense

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Pedro Felisberto e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva

Santa Clara-Boavista

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Bruno Trindade

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Portimonense-Rio Ave

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Sporting-Nacional

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Pedro Ribeiro e Tiago Leandro

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Bruno Rodrigues