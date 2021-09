O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quarta-feira as nomeações para os jogos da 8.ª jornada da Liga que vai contar com a «visita» de mais um árbitro francês ao abrigo do protocolo de intercâmbio com federação gaulesa, neste caso para o embate entre o Famalicão e o Vitória. Em sentido contrário, o árbitro português António Nobre vai viajar até à Côte d’Azur para arbitrar um jogo da Ligue 1.

O árbitro apontado pela federação francesa é Thomas Leonard, de 40 anos, que este ano já apitou cinco jogos da liga francesa e vem acompanhado dos auxiliares Gilles Lang e Mathieu Grosbost, para arbitrar o Famalicão-Vitória às 21h15 da próxima sexta-feira.

António Nobre, por seu lado, vai viajar para França, acompanhado por Pedro Ferreira e Paulo Brás, para apitar o embate entre o Noce e o Brest. A equipa portuguesa conta ainda com Hugo Miguel (VAR) e Ricardo Santos (AVAR).

Voltando à Liga, Manuel Mota apita o FC Porto-Paços de Ferreira, Rui Costa o Arouca-Sporting e Fábio Veríssimo o Benfica-Portimonense.

As nomeações da 8.ª jornada

Marítimo-Moreirense

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Luís Costa e Tiago Leandro

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Famalicão-Vitória Guimarães

Árbitro: Thomas Leonard

Assistentes: Gilles Lang e Mathieu Grosbost

4.º árbitro: David Silva

VAR: Johan Hamel

AVAR: Wilfried Bien

Vizela-Santa Clara

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: João Mendes

VAR: André Narciso

AVAR: João Gonçalves

FC Porto-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Inácio Pereira e Nuno Eiras

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Tiago Martins

AVAR: David Silva

Arouca-Sporting

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Álvaro Mesquita

Belenenses-Tondela

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Bruno Jesus e Marco Vieira

4.º árbitro: Sérgio C. Jesus

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

Benfica-Portimonense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Estoril Praia-Gil Vicente

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Silva

Sp. Braga-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Martins