O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira os árbitros para sete dos nove jogos da jornada 22 da Liga.

Como já se sabia, Manuel Oliveira é o juiz escolhido para apitar a receção do Sporting ao Santa Clara, desta sexta-feira. Tiago Leandro e Tiago Mota serão os assistentes, Bruno Rebocho o quarto árbitro. Fábio Veríssimo será o VAR, com Pedro Martins como assistente.

Já no Gil Vicente-FC Porto estará Nuno Almeida, assistido por André Campos e Carlos Campos. Marcos Brazão será o quarto árbitro, enquanto Rui Oliveira estará no VAR, com João Bessa Silva como assistente.

Iancu Vasilica será o árbitro do Paços de Ferreira-Nacional, Manuel Mota estará no Portimonense-Tondela, André Narciso no Boavista-Famalicão, Luís Godinho no Marítimo-Moreirense e João Pinheiro no Rio Ave-Farense.

Só ficam por conhecer os árbitros da deslocação do Benfica ao terreno do Belenenses e do dérbi do Minho, entre Sp. Braga e Vitória de Guimarães.

As equipas de arbitragem divulgadas pelo CA:

Paços de Ferreira-Nacional (sexta-feira, 18h30)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Cunha

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Rodrigues

Sporting-Santa Clara (sexta-feira, 20h45)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Portimonense-Tondela (sábado, 15h30)

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Gil Vicente-FC Porto (sábado, 18h00)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Carlos Campos

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva

Boavista-Famalicão (sábado, 20h30)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Marítimo-Moreirense (domingo, 17h30)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Bruno Jesus e Valter Rufo

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Rio Ave FC-SC Farense (domingo, 20h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás