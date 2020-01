Nuno Almeida foi o nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para apitar o V. Guimarães-Benfica, na 15.ª jornada da Liga , às 20h30 deste sábado.

O árbitro da AF Algarve vai ter André Campos e Venâncio Tomé como assistentes e João Bento como quarto árbitro.

O videoárbitro (VAR) será Rui Costa e o assistente (AVAR) Tiago Costa.

A tarde da Liga começa às 15h30 com o Desp. Aves-Santa Clara, apitado por Iancu Vasilica, assistido por Álvaro Mesquita e Bruno Trindade, André Neto como quarto árbitro e João Pinheiro no VAR, assistido por Bruno Rodrigues.

À mesma hora, no Boavista-Portimonense estará Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia, com Fábio Nunes como quarto árbitro e Bruno Esteves no VAR, assistido por Rui Teixeira.

No Belenenses-Sp. Braga, 18h00, estará Tiago Martins, assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro, com Ricardo Baixinho como quarto árbitro e Vasco Santos no VAR, assistido por João Bessa Silva.