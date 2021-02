Nuno Almeida foi o árbitro designado para dirigir o encontro entre o Benfica e o Rio Ave, no Estádio da Luz, às 19 horas de segunda-feira, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol, ao final desta manhã.

No mesmo dia, no jogo que fecha a jornada, João Bento apita o Moreirense-Belenenses SAD.

Esta sexta-feira, foram igualmente conhecidos os árbitros para os três jogos de domingo: Tiago Martins no Portimonense-Marítimo, Rui Costa no Tondela-Gil Vicente e Hélder Malheiro no Nacional-Sp. Braga.

Já eram conhecidas as equipas de arbitragem para os quatro jogos iniciais da ronda, que conta com o clássico FC Porto-Sporting, apitado por João Pinheiro.

Portimonense-Marítimo (domingo, 15h00)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Tondela-Gil Vicente (domingo, 17h30)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Luís Godinho

AVAR: Valter Rufo

Nacional-Sp. Braga (domingo, 20h00)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Benfica-Rio Ave (2.ª feira, 19h00)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Moreirense-Belenenses SAD (2,ª feia, 20h15)

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro RIbeiro e Carlos Covão

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Valdemar Maia