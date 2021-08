Lumor, antigo lateral do Sporting, está despedaçado com a morte súbita do filho com apenas quatro semanas, dois dias depois de ter assinado contrato com os gregos do Aris Salónica.

Foi o clube de Salónica que avançou com a triste notícia com uma mensagem de «força» para o lateral contratado ao Sporting. «Toda a família Aris está ao teu lado», escreveu o clube no Twitter, numa mensagem a que se juntaram outros clubes gregos, incluindo o vizinho rival PAOK.

Um golpe duro para o lateral ganês de 24 anos que tinha sido pai há pouco mais de um mês e que tinha encontrado um novo clube há apenas dois dias dpois de ter representado mos leões de 2017 a 2021. O filho de Lumor faleceu às primeiras horas deste domingo, mas as causas da morte precoce não foram reveladas.

O Maisfutebol associa-se aos votos de condolências e pesar para com a família de Lumor.