Armando Evangelista, treinador do Famalicão, perspetivou nesta sexta-feira um dérbi complicado frente ao Gil Vicente, na quinta jornada da Liga portuguesa de futebol. A equipa está em boa forma, em segundo lugar, com nove pontos conquistados, face aos gilistas que somam 'apenas' cinco.

«O jogo é mais um dérbi [minhoto]. E os adeptos vivem estes dérbis de forma diferente. E isso aumenta-nos a responsabilidade. Vai ser um bom jogo. O Gil Vicente tem uma boa equipa, que tem uma série de jogadores que jogam juntos há já alguns anos, é uma equipa com os princípios bem vincados. Vai ser difícil, com certeza. Vai ser ambiciosa a jogar em Famalicão mas é óbvio que queremos continuar a nossa caminhada. Este jogo vale três pontos e tudo iremos fazer para o vencer», começou por dizer aos jornalistas, em conferência de imprensa.

O treinador do Famalicão garante que a paragem das seleções foi benéfica para a sua equipa, de forma a consolidar processos nesta fase inicial da época.

«É sempre benéfico, mas poderia ser mais se tivéssemos toda a gente aqui. Perdemos cinco jogadores para as seleções, o que acaba por condicionar. Mas, por outro lado, abre uma janela para vermos e darmos oportunidade de alguns jogadores dos sub-23 trabalharem connosco. São jogadores que fazem parte do clube, e olhamos para a equipa com uma perspetiva de futuro e de aproveitamento», disse o técnico.

Apesar da saída de Francisco Moura, um dos principais elementos da euipa, Evangelista desdramatiza. «Não acredito que haja treinador que esteja satisfeito com o que tem. Quando alguém está satisfeito com o que tem, é uma pessoa acomodada. Não sou um treinador acomodado, quero sempre mais, exijo sempre mais. Estou satisfeito com os jogadores que cá temos, da forma como têm trabalhado, com a forma como têm evoluído e assimilado as ideias que temos transmitido», explicou o técnico.

O Famalicão recebe este sábado às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, o Gil Vicente, em partida arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.