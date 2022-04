Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 1-0 ante o Portimonense, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Parece-me que, em oportunidades de golo, o Arouca esteve por cima. Na primeira parte, tivemos o livre do Alan, um pontapé de fora que dá recarga e o André obriga o guarda-redes a uma segunda defesa. Na segunda parte há a bola do Pité, que poderia ter-nos dado mais conforto. Em posse de bola, de ataques e de passes, houve algum equilíbrio, com algum ascendente do Arouca.»

«O jogo levou-nos a ter alguma contenção. Depois de ter a vantagem era importante segurá-la. Sabíamos do peso deste jogo nas contas finais. Por isso esse cuidado para não sermos surpreendidos e, depois, não termos tempo para correr atrás. É importante dar passos em frente. Conseguimos esse objetivo. Temos dois jogos para disputar e vamos querer continuar a caminhar em frente.»

[Alan Ruiz e David Simão:] «A chegada do Alan e do David veio acrescentar e valorizar o plantel do Arouca. Havia necessidade de ter esse tipo de jogadores. A integração do David foi mais facilitada porque, não estando a competir, estava a treinar. A do Alan foi mais difícil. Veio de um período longo de férias, provavelmente não estava a contar jogar na Europa e estava parado. Entrando em contexto de competição, surgiram alguns problemas físicos e esteve doente, o que retardou que tivesse rendimento. É evidente a ajuda que esses jogadores estão a dar.»

[30 pontos atuais:] «Acredito que 30 pontos não vão chegar, é quase impossível. Temos de olhar para os jogos que faltam com a ambição de pontuar o máximo possível.»