O treinador do Arouca, Armando Evangelista, sublinhou este sábado importância de não sofrer golos frente ao Boavista, domingo, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, para que a equipa possa estar mais perto de somar os três pontos.

«A vontade de ganhar o jogo não nos pode atrapalhar o rigor e equilíbrio. Se não sofrermos, estamos mais próximos de ganhar. Nesta fase da época, é importante que a equipa se sinta capaz e moralizada nos equilíbrios e organização defensiva. Acredito que as oportunidades vão surgir e vamos fazer golos. Com este equilíbrio, estamos mais próximos dos três pontos», apontou, na conferência de imprensa de antevisão.

«A competitividade que reconhecemos por parte das equipas do Boavista já é uma imagem de marca, sabemos que vamos ter um duelo de grau elevado. É uma equipa que imprime muita velocidade em transições ofensivas, com Gorré, Malheiro e Bruno Lourenço, e a capacidade de transportar do Makouta, por isso digo que o rigor e equilíbrio são notas importantes para o desfecho do jogo», analisou.

O técnico arouquense divulgou ainda que o guarda-redes lituano Zubas vai continuar na baliza arouquense e que o avançado Oday Dabbagh foi reintegrado, depois de um problema burocrático que impediu o palestiniano de fazer a pré-época com a equipa.

«Está a trabalhar muito bem para atingir os índices exigidos pela I Liga. Era uma necessidade que o plantel tinha para poder ter competitividade no setor avançado, era importante mais um jogador naquela posição. O Oday sempre foi jogador do Arouca, eram questões burocráticas que estavam a ser tratadas. É pena que não tenha feito a pré-época, mas são situações que nos ultrapassam», disse.

Sema Velázquez está ainda afastado da competição e continua a progredir na recuperação, depois da lesão no tendão de Aquiles sofrida na época passada, sendo o único que desfalca a equipa.

O Arouca, que é 11.º classificado com sete pontos, recebe o Boavista, sexto com nove, em jogo agendado para as 18 horas de domingo. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.