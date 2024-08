Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa após a vitória por 3-0 sobre o Estrela da Amadora, no jogo que encerrou a segunda jornada da Liga:

Depois da vitória por 2-0 no arranque do campeonato, o técnico dos famalicenses mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa no Estádio José Gomes, frente a um adversário difícil, que nas palavras de Armando Evangelista vinha «motivado pelo resultado frente ao Sp. Braga».

«Fizemos um bom jogo, completo, num campo difícil, é muito difícil jogar aqui, sobretudo contra um adversário motivado face ao resultado fora de casa na primeira jornada. O Estrela é uma equipa intensa e agressiva, os adeptos puxam muito pela equipa, sabíamos que íamos encontrar isto, em termos estratégicos e mentais também preparámos para este jogo, poderíamos achar que estava tudo feito e não está, estamos simplesmente no início. Há uma evolução muito grande que a equipa tem de ter ainda. Só vou ficar satisfeito quando não tiver necessidade de traçar plano estratégico para os meus jogadores. Sabemos que isso é quase impossível fazer isso num ano, vamos continuar a trabalhar, os jogadores vão continuar a evoluir, muitas vez o que apresentaram hoje, gostar de ter bola, criar situações de finalização, é isso que vamos procurar fazer», admitiu.

O treinador do Famalicão abordou ainda os objetivos da equipa para a temporada e optou por não responder à ausência de Luiz Júnior da ficha de jogo desta segunda-feira, numa altura em que se especula que o guardião possa estar a caminho do Villarreal.

«Luiz Júnior? Esteve o Ivan Zlobin na baliza e mostrou segurança, não sofreu golos e está de parabéns pelas boas sensações que passou à equipa. Não deixámos de querer arriscar e por isso é mérito também pelo que o Zlobin fez, estou apenas focado naqueles que estão cá», acrescentou o técnico.

«Os objetivos do Famalicão são claros e estão focados já no próximo jogo, só e simplesmente. Conforme os jogos vão aparecendo, nós vamos preparando e tentar encontrar a melhor estratégia e a máxima motivação para que os jogadores compitam. Famalicão pensar na Europa? Esta semana a palavra interna é Boavista e nada mais do que isso, só estamos focados no próximo encontro», garantiu Armando Evangelista.