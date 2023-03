O treinador do Arouca, Armando Evangelista, perspetivou dificuldades, esta sexta-feira, para a receção de sábado ao Paços de Ferreira, um adversário cuja qualidade «não se traduz na tabela classificativa» para o técnico dos arouquenses, em alusão ao 17.º e penúltimo lugar ocupado pelos castores à partida para a 25.ª jornada.

«Quando olhamos para o Paços de Ferreira, hoje é uma equipa com processos bem vincados, composta por excelentes jogadores. O que o Paços de Ferreira faz não se traduz na tabela classificativa, portanto estamos a perspetivar grandes dificuldades», explicou, em conferência de imprensa.

«A cada jornada que passa, o Paços de Ferreira tem menos tempo de recuperação e eles, neste momento, olham para cada jogo como uma oportunidade», disse, ainda.

O técnico alertou também para a necessidade de evitar o «relaxamento» da equipa, mesmo que os 37 pontos deixem a manutenção do conjunto da Serra da Freita no principal escalão «praticamente garantida». «Queremos continuar a deixar a imagem que temos deixado. Quando referia os 37 pontos e o conforto que nos poderiam dar, referia-me ao primeiro objetivo da época, que é a manutenção praticamente garantida. Se o primeiro objetivo não está cumprido, está muito próximo, agora eu não quero uma equipa a achar que está tudo feito», reiterou.

Quanto à perspetiva de um regresso às competições europeias, após já ter participado na Liga Europa na época 2016/2017, Evangelista optou por ser cauteloso. «Dentro de um grupo em que o objetivo é a manutenção, até chegar à Europa, existem ainda objetivos intermédios, que queremos alcançar antes de poder olhar para isso. Vamos focar-nos nesses objetivos intermédios, assumidos por mim e pelo grupo, e, quando estiverem alcançados, provavelmente, vamos lançar outro repto», assumiu.

Para além do guardião Arruabarrena, habitual titular na baliza arouquense, suspenso por ter visto o quinto amarelo na deslocação a Guimarães, da última ronda do campeonato, Vitinho, Dabbagh e Opoku são baixas confirmadas para o jogo com os pacenses.

O Arouca-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18 horas de sábado, tem arbitragem de Vítor Ferreira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.