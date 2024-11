Armando Evangelista, treinador do Famalicão, mostrou-se satisfeito por regressar a Arouca, clube que treinou entre 2020 e 2023 e com o qual subiu de divisão. Mas a história fica lá atrás, ao técnico de 51 anos, só a vitória interessa.

«O Arouca é um clube onde tive prazer de trabalhar e onde tenho muitos amigos. Mas da mesma forma que conheço bem o Arouca, eles também me conhecem. Certamente será um jogo difícil, mas a vitória na última jornada proporcionou uma semana de trabalho mais alegre e encaramos o este desafio com o objetivo claro de vencer.»

Sobre o jogo, Evangelista acredita que o Arouca vai causar muitas dificuldades, mas o Famalicão vem de uma vitória muito importante frente ao AVS e o treinador dos famalicenses quer continuar o bom momento da equipa.

«Acredito que o Arouca vem a Famalicão com o pensamento de que pode ganhar o jogo, mas temos de olhar para nós. Queremos muito ganhar este jogo para dar sequência ao que fizemos na última partida, fora de casa, e também para oferecer esta vitória aos nossos adeptos. Até porque depois disso haverá uma paragem, e queremos chegar lá com sensações positivas.»

«O que importa é que continuemos a acreditar e a fazer o que temos vindo a fazer, a demonstrar que o processo está a evoluir e que os jogadores estão cada vez mais capazes, com mais rotinas assimiladas. Isso é que nos pode levar a bons resultados e a boas exibições e é nisso que continuamos a trabalhar.»

Em relação ao trabalho de Vasco Seabra, treinador do Arouca, Armando Evangelista teceu elogios. O treinador do Famalicão pensa, no entanto, que Seabra irá tentar fazer algo de diferente para o encontro com o Famalicão, e falou de um jogo do «gato e do rato».

O Famalicão, atualmente no sétimo lugar da classificação, recebe o Arouca que está em 16.º lugar este sábado pelas 18h, uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.