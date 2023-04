O treinador do Arouca, Armando Evangelista, referiu esta quinta-feira que a sua equipa vai «morrer» e «lutar por cada ponto» nas cinco últimas jornadas da I Liga, garantindo ambição e nada de mentiras ou hipocrisias quanto ao objetivo de manter o atual quinto lugar na classificação.

O Arouca é quinto classificado com 48 pontos, uma das sensações da I Liga em 2022/23 e tem seis pontos de vantagem para o atual sexto classificado, o Famalicão, além de mais sete do que o V. Guimarães, sétimo na tabela. Manter o atual posto vale ao Arouca a segunda presença em competições europeias na sua história.

«Nós sabemos que, enquanto grupo e homens, somos muito ambiciosos e iria estar a ser mentiroso e hipócrita se não dissesse que tudo vamos fazer para manter este lugar. Que vamos morrer por estes cinco jogos, vamos. Que vamos lutar por cada ponto, cada jogo, cada metro de terreno, vamos. Foi isso o que fizemos até agora, o que nos trouxe até aqui e vamos continuar a fazê-lo», prometeu o técnico, em conferência de imprensa, na véspera da visita ao Rio Ave, para o jogo inaugural da 30.ª jornada do campeonato, considerando que, independentemente dos resultados na reta final, já nada pode «beliscar» a época do clube.

«Nós a perder não temos nada, absolutamente nada. Tudo o que conquistámos até agora já ultrapassou - e de que forma - os objetivos traçados no início da época. Tudo o que conquistarmos será para somar. Em termos de objetivos, alcançámos tudo o que tínhamos a alcançar esta época - e numa larga escala. Independentemente do que aconteça nestes cinco jogos, nada pode beliscar o que foi esta época. Se tivéssemos 35 pontos, estávamos tranquilos e toda a gente estava a dizer que o Arouca fez um excelente campeonato», defendeu, esperando «grandes dificuldades» contra o Rio Ave, que venceu em Arouca na primeira volta, por 1-0.

«Se voltarmos lá atrás, o Rio Ave foi das poucas equipas que nos ganhou cá em Arouca, isso demonstra as dificuldades que vamos encontrar. Depois há a forma como o Arouca é olhado. As pessoas não olham para o Arouca, olham para o quinto classificado, que, por incrível que pareça, dá um fator motivacional extra a quem nos defronta. E também o excelente trabalho e os excelentes jogadores que o Rio Ave tem. Com processos bem assimilados, é uma equipa muito difícil de defrontar», disse, não acreditando que o Rio Ave (12.º classificado com 35 pontos) esteja desmotivado por ter a permanência praticamente assegurada.

Oday Dabbagh, Weverson e Vitinho, por lesão, são baixas. João Basso, que saiu com dificuldades físicas no jogo ante o Vizela, no domingo, está em dúvida.

O Rio Ave-Arouca tem início agendado para as 20h15 de sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Ricardo Baixinho é o árbitro do duelo.