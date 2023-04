Armando Evangelista foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de março.

O técnico do Arouca recolheu 35,9 por cento dos votos dos outros treinadores do campeonato, após um mês onde venceu em Guimarães e somou dois empates, diante de Boavista e Paços de Ferreira.

Refira-se que os arouquenses também estão representados por João Basso, considerado o melhor defesa.

Logo atrás de Evangelista, ficou o treinador do Benfica, Roger Schmidt, com 33,33 por cento dos votos, enquanto o último lugar do pódio foi partilhado por Tulipa e Artur Jorge, de Vizela e Sporting de Braga, respetivamente, com 8,55%.