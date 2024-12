Ainda sem vencer desde que assumiu o comando técnico do Arouca, Vasco Seabra confia que uma vitória na visita ao Estrela da Amadora pode desbloquear a confiança da equipa. Os arouquenses ocupam o 17.º e penúltimo posto, com oito pontos, à partida para o jogo que encerra a 13.ª jornada da Liga.

«Não me custa estar a dizer que é um jogo em que nós temos expectativa de fazermos uma boa exibição e de podermos dar um clique interno, até do ponto de vista emocional. Mas, mais do que a importância do jogo, é nós conseguirmos perceber, junto dos nossos jogadores, que cada exercício do treino é de uma importância vital», começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

«Uma ou duas vitórias seguidas passam-nos logo para um patamar muito mais alto em termos de classificação, ou seja, muito mais do que nós olharmos para a tabela como algo que nos atormenta, olhamos como um desafio. [...] Temos uma confiança grande nos jogadores, no que fazemos, acreditamos muito no que tem sido o processo e que também o desbloquear de uma vitória é, como diz o nosso campeão, o Cristiano Ronaldo, como o ketchup», afirmou.

Vasco Seabra destacou ainda a importância do fator casa para o Estrela da Amadora, que é 15.º, com nove pontos.

«Sabemos que vamos ter um adversário muito difícil, que, nos últimos jogos em casa, tem sido sempre muito consistente e capaz. Tem uma envolvência dos adeptos, da energia do jogo. É um jogo que nos remete sempre para uma energia muito alta. Por isso, nós sabemos que, ao nível da agressividade, da intensidade, da resposta à adversidade que o jogo nos dá, vamos ter de estar no nosso melhor nível. No mínimo, igualar o adversário, para conseguirmos competir e depois, a partir do que os nossos jogos jogadores individualmente são capazes, conseguirmos naturalmente superar e sermos nós os vencedores», frisou.

Nino Galovic e Vitinho falham este jogo por problemas físicos.

O Arouca visita o Estrela esta segunda-feira, às 20h15, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.