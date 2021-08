Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Estoril, na primeira jornada da Liga.

«Jogando em casa, perante o nosso público, queríamos oferecer-lhes os três pontos. O golo sofrido cedo condicionou-nos de cerra forma, porque o jogo tornou-se muito lento, não foi fluído. Acusámos muito o golo sofrido, porque ficámos um tanto ou quanto intranquilos e precipitados. Procurámos, reagimos, arriscámos, mas não conseguimos. É a primeira jornada, todos os intervenientes cometeram muitos erros. Foi uma jornada típica de início de campeonato.»

[O que faltou ao Arouca]

«Não fomos tão clarividentes em relação ao que teríamos de fazer. Fomos precipitados. Quando o Estoril, com linhas baixas, coloca uma linha de 5 atrás, para controlar a largura, parece-me que em termos de jogo interior não fomos tão efetivos. Mesmo no ataque à profundidade, para quebrar essa linha de cinco, não fomos tão eficazes no passe, fruto do querer ganhar e dar a volta. Procurámos dar largura ao jogo, com jogadores com caraterísticas para poder jogar entre linhas, mas faltou alguma velocidade na execução e alguma clarividência.»

[sobre o regresso do público]

«Quem gosta de futebol merece assisti-lo ao vivo. Poder ter o Arouca na Liga e poder oferecer espetáculo ao público é algo que me deixa muito satisfeito. Agora há que focar no que temos pela frente.»