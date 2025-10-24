O Gil Vicente vestiu de rosa na visita ao terreno do Alverca e parece que o novo equipamento, que fazia homenagem à prevenção do cancro da mama, deu sorte à equipa de César Peixoto.

Uma noite amena junto ao rio, quatro golos, um cartão vermelho e ainda um penálti falhado, do lado dos ribatejanos.

O resultado do diagnóstico? Um segundo lugar da classificação, à condição, para os «galos».

Duas equipas que foram eliminadas da Taça de Portugal por adversários da II Liga encontraram-se no duelo que abriu a nona jornada da Liga. União de Leiria e Académico de Viseu foram os carrascos, mas agora o foco voltava a ser o campeonato.

César Peixoto referiu na antevisão ao encontro que via a equipa confiante apesar do resultado recente, ora, o primeiro minuto confirmou-o. Ainda os adeptos estavam a acostumar-se ao assento numa noite amena ao lado do rio e Luís Esteves abriu o marcador com um excelente remate fora da área.

A formação da casa entrou adormecida e pior ficou. Aos 15 minutos de jogo Figueiredo sofreu uma falta de Zé Carlos e teve mesmo de sair de maca, obrigando Custódio a gastar uma substituição, fazendo entrar Nuozzi.

O Gil Vicente controlava a partida e André Gomes foi obrigado a uma grande intervenção depois de um cruzamento de Joelson, para o desvio de Pablo ao segundo poste.

Os adeptos da casa começaram a mostrar-se com mais força e pareceu que o apoio levou a equipa ribatejana para mais próximo da baliza defendida por Andrew. No entanto, o guardião brasileiro esteve sempre à altura do desafio, com boas saídas de entre os postes.

Não marcou o Alverca, voltou a faturar o Gil Vicente. Como um relógio suíço, neste caso espanhol, em cima do minuto 45, Pablo descobriu Santi García isolado à entrada da área e o avançado gilista dilatou o marcador. Um grande remate, rasteiro e colocado, com a bola a entrar junto ao poste esquerdo da baliza de André Gomes.

O guardião gilista foi chamado à ação numa das últimas jogadas do primeiro tempo. Livre perigoso, lateral à área, e Lincoln bateu forte em direção a Andrew que se valeu de uma defesa de recurso para evitar a reação ribatejana.

A segunda parte começou como a primeira acabou: um golo do Gil Vicente. Contra-ataque perfeito dos gilistas, Pablo rouba a bola no meio-campo defensivo, conduz até à área adversária, combina com Murilo e finaliza com um grande remate.

César Peixoto fez entrar Martín Fernandez para o lugar do lesionado Joelson e, logo no primeiro toque na bola, o uruguaio fez o 4-0. Grande passe de Luís Esteves a isolar o avançado que só teve de escolher o sítio onde quis colocar a bola.

O médio já tinha um golo e uma assistência, mas no melhor pano caiu a nódoa. Num lance displicente, Luís Esteves pisa o adversário e João Pinheiro não teve dúvidas, acabando por mostrar o cartão vermelho direto.

O Alverca ganhou alguma vida e pouco depois conquistou uma grande penalidade. Zé Carlos toca com o braço na bola dentro da área e deu alguma esperança aos ribatejanos. No entanto, Andrew fechou a porta e manteve a baliza a zeros com uma grande defesa a remate de Lincoln.

Com este triunfo, o Gil Vicente sobre provisoriamente ao segundo lugar, em igualdade com o Sporting e consegue o sétimo jogo em nove possíveis sem sofrer golos. Já o Alverca vê interrompida a boa série de dois triunfos consecutivos no campeonato e falha o assalto ao sexto posto da classificação.

---

A Figura: Luís Esteves

O médio do Gil Vicente abriu o marcador e ainda assistiu para o último golo do encontro. Foi um motor no meio-campo dos gilistas e grande parte do jogo passou pelos pés, com muita qualidade, do centro-campista.

O momento: golo no primeiro minuto

O Gil Vicente não demorou muito a mostrar ao que vinha no Ribatejo. A ressaca da Taça de Portugal durou pouco e logo no primeiro minuto do encontro, uma bomba de Luís Esteves abriu o marcador.

Negativo: expulsão de Luís Esteves

Fez um grande jogo, é verdade, mas a expulsão a quinze minutos do fim manchou uma exibição que poderia ser quase perfeita e deixou a equipa reduzida para o que restava do encontro. Valeu Andrew que defendeu ainda uma grande penalidade para que o lance do médio passasse mais «despercebido».