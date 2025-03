[Que balanço faz da exibição da equipa hoje aqui em Arouca? O que disse à equipa ao intervalo?]

«Sim, acho que falei em algum momento que temos de ser uma equipa inteligente. O Arouca é uma equipa que é difícil para pressionar, porque é preciso perceber bem os momentos de pressão, porque os três jogadores interiores movem-se por todo o lado e acho que andámos a correr demasiado na primeira parte, por isso, ao correr, abrimos espaços, abrimos corredores, a bola entrou, tínhamos distâncias à esquerda, também intervalos entre os defesas centrais e os laterais, por isso conseguiram filtrar o passe. Por isso, falámos em ficar juntos, fechar espaços, não perseguir, não arrastar com a baliza, que sabíamos que se roubássemos a bola íamos conseguir o segundo golo, fomos claros quanto a isso e assim foi.»

[Lesão de Mora e troca por Eustáquio]

«É uma pena o que aconteceu ao Rodrigo. Obrigou-nos a tomar uma decisão em minutos, porque eles regressaram do aquecimento e tínhamos de tomar uma decisão rápida, eu queria mudar o menos possível e o Fábio [Vieira] tem jogado ali, o Fábio tem jogado como segundo médio, tem-se sentido bem, é um jogador com bons pés, está a descobrir aquela posição, atrai marcações, sabe jogar entre linhas, é inteligente a ocupar espaços, por isso não o queria tirar do meio-campo. E também percebi que o Stephen [Eustáquio] nos podia dar alguma profundidade, como o [Gonçalo] Borges nos estava a dar no lado esquerdo, acho que era aí que nos faltava alguma profundidade, porque sabíamos que essa profundidade nos podia dar uma grande ocasião. Mas depois, quando passámos a jogar com os três no segundo tempo, com Gonzalo [Borges] e Samu mais como atacantes e três jogadores no interior, acho que também começámos a ter mais controlo sobre a bola.»

[Melhor tomada de decisão em momentos precisos]

«Acredito que no último terço do campo a calma está a chegar, é normal. O importante é estar nestas situações e creio que quando houve essa calma, a bola entrou.»

[Marcano de regresso]

«Conheço-o há pouco tempo mas é o suficiente para ficar feliz por vê-lo de volta ao campo. Sei o que aconteceu, sei o que ele sofreu, sei o que ele pensa sobre o seu futuro, sei que a dada altura ele pensou que este momento não ia chegar, sei também que ele queria que o filho o visse jogar mais uma vez, por isso, ontem disse-lhe para ligar ao filho a dizer que o ia ver jogar.»

[Do ponto de vista do treinador, qual a importância de recuperar um jogador com esta experiência num plantel tão jovem?]

«Muito importante. Creio que é um jogador com muita experiência e muita qulaidade. Não por acaso que entrou e fez o jogo que fez mesmo passado tanto tempo, ficou um pouco desgastado é normal depois de tanto tempo parado. Obviamente que ter um jogador como ele, que sabemos toda a experiência que pode trazer para nós e para mim como treinador, é muito importante.»