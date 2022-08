Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após a derrota por 6-0 frente ao Sp. Braga:

«Foi muito Sp. Braga e pouco Arouca. Não soubemos lidar com o golo sofrido aos 30 segundos. Pagámos caro a intranquilidade de termos sofrido tão cedo. Os três golos seguintes foram um passe errado, um penálti cometido de forma ingénua e um passe de risco desnecessário.

[reação]

Sofrer seis golos é péssimo, contra uma equipa que tem feito o início de época que todos sabem e que na primeira parte fez cinco remates e marcou quatro golos. Ainda assim, depois do 2-0, tivemos 10 ou 15 minutos em que criámos uma ou outra situação em que podíamos ter finalizado, mas depois acabámos por desligar outra vez. Na segunda parte tivemos duas ou três situações. Assentaria bem um ou dois golos pelo que fizemos ofensivamente. Há que levantar a cabeça e seguir em frente.

[início de época]

É importante que esta equipa saiba lidar com as vitórias e as derrotas, com os dias bons e os dias maus. Estamos na quarta jornada, temos seis pontos. Sofremos uma derrota que não queríamos sofrer, por números exagerados para aquilo que é a competitividade que queremos para esta equipa. É importante tirar ilações e saber lidar com isso mesmo. Seis pontos à quarta jornada não me parece um mau início. É preciso ter capacidade mental extraordinária para continuar a querer ser competitivo e a somar pontos.»