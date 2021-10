Armando Evangelista, treinador do Arouca, comentou desta forma a vitória da sua equipa na receção ao Tondela (2-0), em encontro referente à 10.ª jornada da Liga 2021/22:



«Vinha dizendo que os sinais que a equipa estava a dar eram nesse sentido. Jogámos contra um adversário de que gosto muito, com ideias muito bem assimiladas. Pena foi o estado do terreno e a muita chuva, porque o espetáculo podia ter saído beneficiado. Todos os adversários têm as suas armas, mas estes três pontos refletem o que vínhamos fazendo. O facto de não termos sofrido demonstrou também a evolução que temos tido em termos defensivos.»

Sobre o futuro da equipa: «É importante os jogadores sentirem que o trabalho diário compensa, que é traduzido em pontos, porque eles também sabem da dificuldade do nosso trajeto. Isto ajuda. Por vezes, uma equipa recém-chegada à I Liga sente uma certa desconfiança em alguns momentos. Pontos, vitórias, não sofrer golos, tudo isto ajuda a retirar fantasmas de quem está pela primeira vez na I Liga. Vamos ter percalços, mas também mais momentos como este. É importante somar durante o nosso trajeto.»

A necessidade de um clique: «Essas coisas não acontecem num estalar de dedos, mas a equipa tem crescido. Uns jogadores mais rápido do que outros, embora tenhamos tido a sorte nos momentos-chave do jogo. O Arouca quis sempre ganhar o jogo, mas com 1-0 o Victor Braga teve uma defesa fantástica que nos permitiu ir para o intervalo em vantagem. O futebol é isto. Os adeptos foram poucos, mas ruidosos, e os jogadores gostam de sentir isso. O somatório disto traduziu-se em três pontos.»