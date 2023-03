Armando Evangelista, treinador do Arouca, comentou desta forma o empate frente ao Paços de Ferreira (1-1). Declarações em conferência de imprensa, reproduzidas pela Agência Lusa:

«Faltou a bola começar a entrar, resumindo friamente, foi isto que aconteceu. Se o Arouca tivesse conseguido outro resultado, estaríamos aqui a falar de uma ótima exibição. A verdade é que tivemos a capacidade de ter bola, explorar o jogo entre linhas, a largura e a profundidade. A forma como os jogadores se entregaram ao jogo torna mais do que evidente que o queriam ganhar. Parece-me que, se tivéssemos os três pontos, para aquilo que foi o jogo, não nos ficaria mal.»

«Tivemos um penálti, uma bola no ‘ferro’, uma do Antony em que, se toca ao lado, o Sylla pode fazer... o volume de jogo que tivemos. Houve alguma precipitação a buscar a profundidade, mas isso também faz parte do querer ganhar. De qualquer forma, é mais um ponto que somamos, e tudo o que seja a somar é positivo. Trabalhámos para outro resultado, há que pensar no próximo jogo».