O Arouca está a apenas um ponto de assegurar a classificação europeia pela segunda vez na sua história e isso deixa Armando Evangelista «muito orgulhoso» pelo trajeto feito.

Isso mesmo admitiu o treinador do clube da serra da Freita na antevisão ao jogo com o Estoril, a contar para a 32.ª jornada da Liga, na qual sublinhou, porém, que nada está ainda garantido.

«O Arouca está a lutar por isso, não está na Europa, como é óbvio. Estamos a três jogos do fim e tudo iremos fazer para que isso possa ser possível. Agora, três anos volvidos é gratificante ver como o Arouca cresceu, como equipa técnica cresceu, a evolução dos jogadores... Foram três anos de muito trabalho e, quando paramos um bocadinho para pensar, sentimo-nos orgulhosos. Não podia ser de outra forma», defende.

Nesta segunda-feira, o Arouca encerra a jornada com a visita ao Estoril, que ainda não garantiu a permanência, mas que o pode fazer em caso de vitória.

«Nós sabemos que os jogos nesta fase da época, principalmente contra adversários que ainda podem ganhar algo, tornam-se difíceis, ainda por cima jogando eles jogam em casa e sabendo que o resultado positivo pode dar-lhes aquilo que eles estão à procura. Mas nós somos os quintos classificados e tudo vamos fazer para manter essa posição», assegurou.

O Arouca vai ainda tentar colocar fim a um ciclo de duas derrotas consecutivas, frente ao Rio Ave e ao FC Porto.

«É óbvio que, quando se ganha, as coisas tornam-se mais fáceis. Quando trabalhamos num clube de pequena ou média dimensão sabemos que vamos perder muitas vezes. Por vezes, mais do que aquelas que vamos ganhar e é importante saber lidar com a frustração e sair dela o mais rápido possível. Não adianta ficar frustrados porque isso vai-nos a atrapalhar. Investimos muito tempo em mentalizar estes jogadores para que não percam a autoestima e o foco», explica.

Dabbagh, Weverson e Vitinho continuam como baixas confirmadas para o jogo, enquanto João Basso está em dúvida, mas viajará para o Estoril com o grupo, na esperança de poder vir a ser utilizado.