Primeiro dia da época 2023/24. O Arouca iniciou, esta segunda-feira, a pré-temporada com os habituais exames médicos no Centro Médico da Praça, em São João da Madeira.



Depois do quinto lugar alcançado no ano anterior, o novo técnico dos arouquenses, Daniel Ramos, traçou como objetivo atingir a fase de grupos das competições europeias.



«Em relação às competições europeias, pediram-me que fizesse o melhor e que haja uma procura de chegar à fase de grupos, que seria algo muito importante e vantajoso para todos. É nisso em que nos vamos concentrar, a esse nível. Dignificarmos ao máximo o clube, passarmos a terceira pré-eliminatória e, depois, no play-off, atingirmos a fase de grupos», disse, citado pela Lusa.



Daniel Ramos prometeu, ainda assim, não descurar as provas internas, destacou a necessidade de melhorar a objetividade no último terço e admitiu a necessidade de reforçar o setor ofensivo mesmo depois da chegada de Cristo González.

«Numa análise de factos, apesar de o Arouca ter feito uma época excecional - e está toda a gente de parabéns por isso -, terminou com um saldo negativo entre os golos marcados e sofridos. Significa que precisa de aumentar os golos marcados, melhorar ofensivamente e consolidar o lado defensivo. Dessa forma, estamos a tentar aportar qualidade no ataque, no meio-campo, salvaguardando o lado defensivo e a baliza», explicou.



Por sua vez, o diretor-geral do Arouca, Joel Pinho, corroborou a ideia de que o plantel terá mais entradas nos próximos dias ao mesmo tempo que salientou a saúde financeira do clube, adiantando que não há necessidade de vender.

«É fácil analisar o plantel, basta ver onde houve saídas. Todos os anos, fazemos uma análise dos jogadores que não tiveram o devido rendimento e, nas posições, manter os melhores, colmatando as segundas linhas com jogadores tão bons ou melhores. Fomos buscar um dos melhores jogadores da Liga 3 [Pedro Santos] e o Cristo González, que tem provas dadas, mas que pode dar mais. Vamos apresentar seguramente mais jogadores esta semana e vão perceber que são de nível alto», disse.

Lembre-se que do plantel da temporada passada, saíram jogadores como Soro, Alan Ruiz ou Oday Dabbagh.

Plantel provisório do Arouca para 2023/24:

Guarda-redes: Ignacio de Arruabarrena, João Valido e Thiago Silva.

Defesas: Jerome Opoku, Nino Galovic, João Basso, Rafael Fernandes, Bogdan Milovanov, Mateus Quaresma, Tiago Esgaio e Weverson.

Médios: David Simão, Morlaye Sylla, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Pedro Santos (ex-Sp. Braga) e Yaw Moses.

Avançados: Antony, Bukia, Vitinho, Yusuf Lawal, Benji Michel, Cristo González (ex-Udinese) e Rafa Mújica.