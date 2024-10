Na oitava ronda da Liga, o Arouca dividiu as nuvens carregadas com o AVS. Apesar da primeira parte, com a vantagem garantida por Jason, os anfitriões sucumbiram à pressão dos avenses, e por pouco não sofreram a reviravolta.

Face ao castigo de Yalcin – avançado turco explulso na visita ao Dragão – Gonzalo García devolveu Jason ao onze, adiantando Trezza para o centro do ataque.

O treinador uruguaio contou com os regressos de Henrique Araújo e Loum, ambos suplentes. O avançado emprestado pelo Benfica e o médio ex-FC Porto falharam as últimas jornadas, por lesão.

No AVS, Vítor Campelos colmatou as lesões de Roux e Piazón com as apostas em Jorge Teixeira e Luís Silva, esta tarde capitão dos visitantes.

Recorde o filme deste jogo.

No final da tarde deste sábado, a aproximação da chuva foi coincidente com o golo do Arouca. Ao controlar a construção ofensiva, e remetendo os avenses à respetiva área, os comandados de García aplicaram o primeiro ensaio aos 11 minutos, por Jason. Ainda que o remate do espanhol tenha saído torto, era o «trailer» do primeiro tempo.

Fixando as investidas pelas laterais, Jason contou com o apoio de Ivo Rodrigues, Sylla e Trezza para mirar a área de Ochoa. Uma vontade efetivada quando o desenho tático do Arouca foi reajustado.

Com Sylla na esquerda, Jason no meio e Ivo à direita, os anfitriões capitalizaram os espaços na defesa forasteira, ora com diagonais, ora com rápidas tabelas.

Depois de Ochoa negar o golo a Ivo Rodrigues, em cima da meia hora, o guardião mexicano nada pôde fazer para travar o míssil de Jason, dois minutos mais tarde. Beneficiando de uma sucessão de ressaltos à entrada da área avense, Trezza acalmou o esférico, antes de Jason encher o pé, em zona frontal.

De regresso à condição de titular, o avançado espanhol conseguiu, por fim, a estreia a marcar nesta edição da Liga. Quiçá, o encontro desta tarde seja o primeiro capítulo de um renovado quarteto ofensivo de sucesso na Freita.

Atordoados, os avenses poderiam sofrer o 2-0 meros segundos após o reatar do encontro. Oferecida a posse aos anfitriões, Jason cruzou pela direita e o cabeceamento de Ivo Rodrigues assustou Ochoa, que viu o esférico tirar tinta ao poste direito.

O princípio da reação avense

Ante de cair a noite, o Municipal de Arouca foi encoberto pelo pesadelo de Jorge Teixeira. Aos 37 minutos, e numa raríssima oportunidade, o defesa central foi incapaz de capitalizar um desvio errado do homólogo Popovic. Perante Mantl, o defesa do AVS atirou por cima.

Em todo o caso, foi o mote para o AVS assumir, pela primeira vez, a batuta.

Por isso, até ao intervalo, David Simão e Fukui reforçaram a linha defensiva dos «Lobos», frustrando os passes bombeados nas laterais.

Reajustar e sofrer

Mantendo a toada que encerrou a primeira parte, os comandados de Campelos fixaram unidades no ataque. Mas, a intenção do treinador do AVS apenas foi cumprida a partir do minuto 65, quando Zé Luís, Akinsola e Vasco Lopes renderam Luís Silva, Kamate e Mercado.

Entre trocas e reajustes táticos, os avenses conquistaram a mais importante oportunidade. Estavam decorridos 75m, quando Fontán agarrou Zé Luís, que aproveitou o contacto para cair na grande área.

Convidado a assinar a estreia a marcar na Liga, Gustavo Assunção rematou para o meio e reforçou o alento da turma de Campelos.

Cinco minutos volvidos, Vasco Lopes foi incapaz de acumular novos créditos no objetivo de conquistar a titularidade. Após defesa de Mantl, o extremo atirou por cima, quando solto na «boca» do golo.

Nos derradeiros momentos, Zé Luís e Rodrigo Ribeiro almejaram a reviravolta, antes de o AVS se resguardar para garantir um ponto, o primeiro longe da Vila das Aves.

Assim, os pupilos de Vítor Campelos encaixaram o segundo empate consecutivo, totalizando nove pontos no décimo lugar.

Numa fase em que guardam quatro pontos de vantagem sobre a linha de água, o AVS aproveitará a pausa competitiva para preparar os próximos desafios na Taça de Portugal – no reduto d’Os Sandinenses, a 20 de outubro – e da Liga.

Na nona ronda, os avenses receberão o FC Porto, na noite de 28 de outubro (20h15).

Quanto ao Arouca, os «Lobos» permanecem no 13.º lugar, agora com sete pontos. Na certeza de que a linha de água está a dois pontos, guardam pelo desfecho da ronda para conhecer a posição na tabela.

Os comandados de Gonzalo García visitarão o Maria da Fonte a 20 de outubro, para a Taça de Portugal, e o Estoril, para a Liga, na tarde de 26 de outubro (15h30).

A Figura: Jason

De regresso aos golos, o avançado espanhol brilhou na primeira parte, liderando a transição ofensiva. Combinando, nomeadamente, com Ivo Rodrigues, a dupla terá a lamentar as oportunidades falhadas até ao intervalo, capitais para conter a reação do AVS.

Terá sido a exibição ideal para Jason exigir a titularidade, algo há um ano indiscutível.

O momento: Assunção castiga os «Lobos»

A partir dos 35 minutos, os pupilos de Vítor Campelos garantiram a iniciativa ofensiva. Ajustada a estratégia, meia-hora volvida, Gustavo Assunção beneficiou da garra de Zé Luís e de Vasco Lopes.

Ainda que parco em brilho, a pressão do emblema das Aves surtiu efeito.

Reposta a igualdade, o AVS até espreitou a reviravolta, mas sem engenho para superar Mantl e Esgaio. Por isso, os avenses contentaram-se com um ponto.

Mais/menos: intermitência enervante

Ora o AVS até ao intervalo, ora o Arouca até ao minuto 90. Os anfitriões acomodaram-se na defesa face à vantagem, enquanto os forasteiros demoraram a encontrar a via da construção e, consequentemente, das oportunidades de golo.

Ao analisar os onzes, as alterações a operar parecem evidentes, sobretudo no AVS. Vasco Lopes continua a somar créditos e, uma vez mais, despertou o ataque dos avenses. Em simultâneo, Zé Luís vai aprimorando a forma física, espreitando também a oportunidade enquanto titular.

No Arouca, Henrique Araújo e Loum são trunfos de Gonzalo García. Em todo o caso, entende-se a condição de substitutos, uma vez que regressaram de lesão esta semana.

Quando em campo estiverem os mais talentosos, então o jogo será a recompensa justa para os corajosos que ignoraram a «tempestade» no sopé da Freita e visitaram o Municipal de Arouca.