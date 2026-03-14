FIGURA: Franjo Ivanovic

Esteve pouco tempo em campo, mas foi extremamente decisivo. Pelo segundo jogo consecutivo, o ponta de lança sérvio foi “lançado às feras” na reta final do encontro, procurando ser a solução para todos os males no pouco tempo disponível para essa tarefa. A verdade é que Ivanovic respondeu positivamente a esses pedidos nos últimos dois jogos. Neste duelo, fez um bom disparo de primeira, dando nova vitória ao Benfica

O MOMENTO: golo da vitória de Franjo Ivanovic, minuto 90+6

Ivanovic vive constantemente na sombra de Pavlidis, levantando questões quanto à sua utilização. A verdade é que, nos últimos dois jogos, o avançado foi extremamente decisivo para o resultado final das águias. No Clássico frente ao FC Porto, assistiu Barreiro para o golo do empate. Em terras de Santa Mafalda, atirou a contar, de primeira, fazendo o golo da vitória.

OUTROS DESTAQUES

Taichi Fukui: nestes jogos contra as equipas grandes, é de extrema importância um bom médio, que saiba sair a jogar com frieza, mesmo estando sob constante e intensa pressão. Taichi Fukui é um brilhante diamante no plantel de Vasco Seabra, tendo uma enorme maturidade tática. Foi o elemento do meio-campo arouquense que registou melhor exibição, tanto defensivamente como ofensivamente.

Barbero: o ponta de lança dos arouquenses assumiu o peso da cobrança da primeira grande penalidade a favor do Arouca e não tremeu. Com Trubin pela frente, o avançado, que passou toda a primeira volta sem marcar qualquer golo, meteu a bola no fundo das redes e chegou ao sexto golo esta época. Teve na cabeça uma grande chance ao minuto 38, mas falhou o alvo.

Lukebakio: foi uma das surpresas no onze, mas desiludiu, não tendo dado réplica à boa entrada na receção ao FC Porto. O extremo esteve sempre relativamente apático na ponta direita do ataque, sendo “ativado” várias vezes, mas nunca mostrou uma enorme intensidade, especialmente na primeira parte, onde o Benfica esteve quase sempre a perder. No segundo tempo, esteve melhor, ao obrigar Arruabarrena a uma defesa exigente, mas pouco depois saiu de campo.

Pavlidis: mesmo sendo, com uma larga margem de distância, o melhor marcador das águias, Vangelis Pavlidis trabalha muito em prol da equipa, mas não tem feito o gosto ao pé. Não marcou nos últimos seis jogos e tem acusado um enorme desgaste. À imagem do que sucedeu com Aursnes, Pavlidis tem estado muito desgastado fisicamente, acabando por desaparecer progressivamente em campo.