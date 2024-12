O Benfica não apresenta qualquer surpresa na equipa titular para o duelo com o Arouca, da 12.ª jornada da Liga.



Bruno Lage decidiu apostar na fórmula que utilizou no Mónaco, a meio da semana, e repete o mesmo «onze».



Por sua vez, Vasco Seabra muda quatro elementos em comparação com a equipa que iniciou o jogo com o Farense, da Taça de Portugal: saem Popovic, Quaresma, Fukui e Pedro Santos e entram Chico Lamba, Danté, Loum e Sylla.



As equipas iniciais



AROUCA: Mantl, Tiago Esgaio, Fontán, Chico Lamba e Dante; David Simão, Sylla e Loum; Ivo Rodrigues, Trezza e Jason.



Suplentes Arouca: Valido, Matías Rocha, Puche, Fukui, Gozálbez, Weverson, Yalçin, Alex Pinto e Pedro Santos.



BENFICA: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Kokcu, Aursnes e Florentino; Di María, Pavlidis e Akturkoglu.



Suplentes Benfica: Samuel Soares, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Barreiro, Schjelderup, Kaboré, Rollheiser e Beste.