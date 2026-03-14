Um incêndio nas bancadas do Estádio Municipal de Arouca, na zona onde estavam os adeptos do Benfica, afetou os minutos finais da transmissão da Sport TV.

Foi logo depois do golo da reviravolta, marcado por Ivanovic, aos 90+6, quando a câmara principal deixou de transmitir o jogo e, em simultâneo, deixou-se de ouvir a narração e os comentadores do canal de televisão.

A transmissão prosseguiu com as restantes câmaras que a Sport TV tinha no estádio.

