Carlos Pinho foi reeleito por unanimidade na presidência do Arouca, que compete na Liga. O dirigente lidera o clube desde 2006, quando os lobos competiam ainda nos distritais de Aveiro, e prepara-se para um cumprir um novo mandato válido até 2030.

Candidato único nas eleições deste domingo, o dirigente, de 66 anos, foi eleito com 342 votos, não se tendo registado quaisquer votos nulos ou em branco.

«Fico contente por ver que os sócios reconhecem aquilo que estamos a fazer. Estamos num bom caminho. Com o espírito de todos, temos muita força para levar este difícil trabalho por mais quatro anos muito felizes», referiu Carlos Pinho, após a eleição, citado pelos canais do clube.

Sob a sua liderança, os lobos subiram dos distritais até à Liga, tendo até se qualificado para a Liga Europa, em 2016, e para a Liga Conferência, em 2023.

Esta época, o Arouca segue no 10.º lugar da Liga, com 26 pontos, e visita o Estádio do Dragão, na próxima sexta-feira (18h45), para defrontar o FC Porto no jogo que abre a 24.ª jornada da Liga.