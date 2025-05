No primeiro encontro desta tarde de domingo (fruto do adiamento do Rio Ave-Estrela da Amadora), Arouca e Casa Pia terminaram empatados a zeros, num encontro nem sempre bem jogado, especialmente no capítulo ofensivo. Apesar dos arouquenses terem tentado mais que os casapianos, foram os lisboetas quem tiveram motivos para sorrir, ao alcançarem um recorde máximo de pontos na Liga Portugal.

Confira o FILME DO JOGO

Em relação à última jornada, ambos os técnicos promoveram tripla alteração nas escolhas iniciais: Vasco Seabra, nos arouquenses, trocou Mantl, Chico Lamba e Loum (castigado) por Valido, Popovic e Pedro Santos. Já João Pereira, nos casapianos, fez entrar André Geraldes, Kraev e Cauê para os lugares de João Goulart, Livolant (castigado) e Henrique Pereira.

Sol tímido, um reflexo do encontro

Ao contrário do Rio Ave-Estrela da Amadora, que foi forçosamente adiado devido às condições climatéricas, em terras de Santa Mafalda o sol tímido permitiu a prática do futebol. Porém, o sol viria a ser reflexo do primeiro tempo do encontro.

Em boa verdade, os Lobos de Arouca arrancaram a partida por cima e, em cima do minuto 10, criaram a primeira chance de perigo, na qual poderiam ter chegado à vantagem. Isto porque Mansilla, na cara do guardião adversário, tentou o chapéu, mas a bola passou ao lado. No minuto seguinte, o compatriota Trezza encheu o pé, mas o resultado foi o mesmo.

Após estas duas chances iniciais, o Arouca foi somando, de quando em vez, algumas chances, mas ambas as equipas foram-se fechando num nó bem amarrado e que nenhuma soube desatar. Nota ainda para a expulsão de José Fonte, por pisar Nandín já perto do intervalo.

Menos um homem, menos oportunidades

O segundo tempo desta partida foi como um filme daqueles que se colocam de fundo na televisão só para não estarmos em profundo silêncio na sala de estar, na medida em que as oportunidades de golo foram escasseando no decorrer da segunda parte. Entre paragens para assistência a atletas e também para as substituições, pouco mais houve para além de disputas de bola a meio campo.

Da hora de jogo em diante, os arouquenses tentaram regressar ao ataque, mas, excetuando a bicicleta de Sylla ao minuto 71 e o cabeceamento de Trezza aos 88’ (grande defesa de Sequeira), pouco mais houve a registar.

Com este resultado, os arouquenses mantém-se no 12º lugar, com 34 pontos. Já o Casa Pia ascende ao oitavo posto, somando o recorde de 42 pontos, o seu máximo na Primeira Liga.

FIGURA: Patrick Sequeira

Não foi dos jogos em que mais trabalho teve, porém o guardião dos casapianos esteve em alto nível, evitando tudo quanto o Arouca criou. Na reta final do encontro, o guardião costarriquenho negou um golo certo a Trezza, garantindo assim que o emblema lisboeta conquistasse o recorde de pontos.

O MOMENTO: Expulsão e aplausos a José Fonte, min.39

Ao contrário da confusão no final do encontro, no momento da expulsão de José Fonte existiu bastante fair-play, que é sempre bonito de se ver. O experiente central português viu vermelho direto, mas não entrou em argumentos e saiu calmamente, recebendo aplausos dos adeptos arouquenses.

POSTIVO: recorde casapiano

Este encontro pode até nem ter sido muito vistoso, mas teve algo de positivo: com este empate, o Casa Pia coroou a boa temporada que efetuaram, alcançando um recorde de pontos na Liga Portugal. Em quatro temporadas no mais alto escalão do futebol nacional, atingiram a marca dos 42 pontos, superando os 41 conquistados na temporada do regresso (22/23).