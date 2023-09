Figura: Pablo Roberto



Fez, porventura, o melhor jogo desde que chegou à Liga. O médio brasileiro destacou-se em Arouca pela forma como soube ter bola e lançar os seus companheiros para ataques perigosos. Roberto começou no meio, esteve na esquerda e terminou à direita. Foi no corredor direito que agarrou o estatuto de figura da partida ao assistir Felippe Cardoso para o golo que resolveu a contenda.



Momento do jogo: Felippe Cardoso decide, 90+2



O jogo parecia que ia terminar empatado. No entanto, o Casa Pia ganhou um ressalto na direita, Pablo Roberto escapou ao marcador direto e cruzou para o remate de Felippe Cardoso em antecipação a Rafael Fernandes. O Arouca nem teve tempo de reação.



Outros destaques:



Felippe Cardoso: entrada em grande na partida. Se Clayton deu muito trabalho à defesa do Arouca, Felippe Cardoso não ficou atrás. Lançado para o quarto de hora final, o brasileiro enviou uma bola poste e ainda teve tempo de decidir a partida com um golo nos descontos.



Mújica: ninguém lhe pode apontar falta de empenho. O espanhol não esteve tanto em jogo como é habitual, fruto da prestação da equipa, mas sempre que teve oportunidade visou a baliza. Esta não a sua tarde.