Momento: expulsão de Beni

O jogo estava equilibrado quando o médio do Casa Pia deitou tudo a perder com dois cartões amarelos em apenas quatro minutos. Beni até tinha sido um dos destaques da primeira parte, com praticamente todo o jogo dos gansos a passar pelos seus pés, mas depois acabou por comprometer. Viu um primeiro amarelo e, logo a seguir fez nova falta e ainda levou a mão à garganta do adversário e o segundo foi inevitável. A expulsão desequilibrou definitivamente o jogo para a equipa da casa.

Figura: Mujica com dose dupla

Veio de lesão, já tinha somado alguns minutos, há uma semana, em Braga, mas este sábado regressou também aos golos. Saltou do banco ao minuto 65 e acabou por ser determinante no jogo. Abriu o marcador ao minuto 81 a passe de Sylla e depois fez também o 2-0, já em período de compensação, na conclusão de uma transição rápida.

Outros destaques:

Yuki Soma

No dia em que festejou 26 anos, o japonês contratado em janeiro foi o melhor em campo do lado do Casa Pia. Jogou essencialmente pela esquerda, mas apareceu também muitas vezes no corredor central e terá sido o jogador que mais rematou ao longo do jogo. Teve duas oportunidades flagrantes na primeira parte e voltou a ameaças as redes de Arruabarrena já perto do final do jogo.

Syla

Teve uma primeira parte discreta, mas foi crescendo no jogo, sobretudo quando deixou o lado direito do ataque entregue a Arsénio e passou a jogar no corredor central. Foi ele que desenhou o lance que permitiu ao Arouca abrir o marcador. Entrou na área em drible, combinou com Antony, desmarcou-se sobre a direita e cruzou para a finalização de Mujica. Determinante.

Arruabarrena

O Casa Pia esteve melhor na primeira parte, mas o Arouca manteve o nulo intato garças a um par de boas defesas de Arruabarrena, com destaque para os reflexos que exibiu a uma cabeçada de Clayton que levava selo de golo.