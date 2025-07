Como é tradição, o Arouca iniciou esta terça-feira os trabalhos de pré-época com os exames médicos no Centro Médico da Praça, em São João da Madeira. O técnico Vasco Seabra, que continuará ao leme dos arouquenses, contou com 20 jogadores, entre os quais Marozau (regressou de empréstimo) e Mansilla, que será oficializado em breve.

Em relação à época transata, notaram-se as ausências de Weverson, Galovic, Sylla e Jason, cujos contratos terminaram, bem como de Henrique Araújo e Yalçin, que estavam emprestados ao clube.

Em declarações à comunicação social, Vasco Seabra confessou que o desejo é de «fazer melhor», com uma equipa que «consiga jogar para ganhar, ter um jogo ambicioso». O técnico apontou também que o clube não se encontra desesperado por reforços, pois «temos alvos muito bem identificados, estamos muito alinhados com o presidente e com o Joel, no sentido de procurarmos encontrar as alternativas que nos servem e que nós sentimos que podem acrescentar, tanto ponto de vista de energia, daquilo que é o ponto de vista e o perfil psicológico, e de acordo também com as nossas exigências em termos de jogo».

Quanto à ideia de jogo, Vasco Seabra salientou a mentalidade vencedora: «Eu gosto de falar do jogar para ganhar, mas que tenha um sentido e sentimento muito próprio na nossa equipa. Eles também já sabem isso, que é: nós não controlamos o resultado, mas controlamos o nosso desempenho, a nossa atitude e a nossa predisposição para fazermos as coisas. A esse nível, a equipa sabe que tem de crescer todos os dias, no mínimo 1 por cento. Queremos jogar bem, queremos fazer muitos pontos e queremos andar felizes com aquilo que construirmos e com aquilo que formos capazes de entregar ao jogo.»

Joel Pinho confirmou que Brian Mansilla será reforço do FC Arouca, tendo ainda apontado a este respeito que «nos próximos dias, irão haver novidades» e que serão necessários «um defesa-esquerdo, só temos um (Danté). Com a saída do Jason, também vamos buscar mais um extremo. Possivelmente poderemos ir buscar um número 10, com a saída do Sylla. Vamos colmatar praticamente as saídas».

Para esta nova época, mantém-se a generalidade do plantel da época passada, bem como a equipa técnica, algo ambicionado pelo diretor-geral: «É um ano em que conseguimos atingir uma estabilidade que já procurávamos há algum tempo, principalmente conseguimos manter um treinador de uma época para a outra. Em termos de plantel, também mantermos uma grande parte do plantel. Essa estabilidade vai ser importante para o que vamos encontrar agora nesta nova temporada».

Para além da mudança do relvado, estavam previstas intervenções na estrutura do Estádio Municipal de Arouca (melhorias nos balneários, tratamento de infiltrações, reabilitação da bancada coberta, reparação de instalações elétricas, entre outras). Contudo, tal empreitada é da responsabilidade do proprietário do Estádio, o Município de Arouca, que lançou dois concursos públicos, mas ambos ficaram desertos. Situação que Joel Pinho considerou «lamentável»: «Se ficaram desertos, é por alguma coisa, que nos é alheia. Esperamos que seja retificado no futuro, porque é importante que tenhamos melhores condições».

O calendário completo da pré-época ainda não foi anunciado, porém é já certo que o Arouca irá defrontar Académico de Viseu, Tondela, Lusitânia de Lourosa e Rio Ave. O estágio, como é hábito, deverá ser feito no Luso.

Os 20 jogadores no início dos trabalhos do Arouca:

Guarda-redes: João Valido, Nico Mantl e Jakub Vinarcik

Defesas: Jose Fontán, Matías Rocha, Boris Popovic, Chico Lamba, Alex Pinto, Tiago Esgaio e Amadou Danté

Médios: Mamadou Loum, David Simão, Taichi Fukui, Pablo Gozálbez e Pedro Santos

Avançados: Brian Mansilla, Miguel Puche, Alfonso Trezza, Uladzislau Marozau e Dylan Nandín