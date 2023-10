A FIGURA: João Correia

Na primeira parte foi o elemento em maior destaque do Desp. Chaves, principalmente no ataque. A jogar com liberdade para fazer todo o flanco direito, João Correia foi tentando empurrar os flavienses para zonas mais ofensivas, mesmo perante a muita timidez da equipa de Moreno nesse capítulo. Tentou ele o golo num lance individual e na segunda parte, com um convite ainda maior para atacar, manteve o nível e juntou um golo à exibição. Do outro lado, é preciso dizer, Bruno Langa também foi um companheiro à altura.

O MOMENTO: Héctor, primeiro a discussão e depois a felicidade, minuto 53

Javi Montero precipitou-se e jogou a bola com a mão dentro da área e deu um penálti ao Desp. Chaves. Jô queria bater, tinha uma bola na mão, mas Héctor também se preparava para rematar. Ganhou o espanhol e justificou a aposta para dar o 1-0 ao Desp. Chaves.

Héctor Hernández

Puxou para si a responsabilidade de bater o penálti que desenhou a primeira vitória do Desp. Chaves na Liga, mesmo com Jô também a candidatar-se ao remate. Não falhou e no fim ainda assistiu João Correia para o 2-0. Decisivo.

Steven Vitória

Exibição irrepreensível do defesa-central do Desp. Chaves. Os homens de ataque do Arouca não são propriamente os mais fáceis de lidar da Liga, mas Steven Vitória não deu qualquer hipótese a Cristo e companhia de se aventurarem muito. Pelo chão ou pelo ar, Vitória esteve impecável.

Jason

Tem já uma longa carreira em clubes de primeira divisão em Espanha, e percebe-se perfeitamente essa experiência em campo. O Arouca não fez o melhor dos jogos ofensivamente, mas ainda assim, Jason foi pintando alguns dos melhores lances da equipa de Daniel Ramos com a sua qualidade.

David Simão

33 anos, capitão de equipa e dezenas de jogos no principal escalão do futebol português. Por tudo isto, David Simão não podia ter sido expulso da maneira que foi. Não se sabe ao certo o que disse ao árbitro, mas a verdade é que o médio do Arouca também não protestou muito a decisão de Fábio Melo. Hipotecou, e muito, as hipóteses de a formação da casa chegar ao triunfo.